Elektriveoki avalikustamine toimus ajal, mil Teslal on tõsiseid probleeme oma Model 3 tootmisega ja firma on leppinud tõdemusega, et oodatud eesmärk – 5000 autot nädalas – saavutatakse alles aastal 2018. Nii võib Muski rekkaga uhkeldamisse suhtuda mitut moodi. Kas näitas Tesla juht vankumatut usku oma tehnoloogiasse või oli see tähelepanu kõrvalejuhtimine tõigalt, et Model 3 pole kuidagi suutnud saada tavaliseks laiatarbeautoks.