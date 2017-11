„Kui mees mõtleb, et lihtsalt seepärast, et mul on temaga sama hobi, mida enamik naisi ei harrasta („Magic: The Gathering“ jne), siis 1. ma olen priima sebimismaterjal ja 2. ma ei tea, mida ma teen.“

Kui sa pole just kuutõbine, siis ei taha sa kindlasti olla see mees, kes tekitab naises oma käitumisega jubedusevärinaid. Muidugi teevad ja ütlevad kõik vahepeal ehmatavaid asju, enamasti kogemata, aga mõned sellised asjad on kindlasti välditavad. BroBible kogus Redditi vastavast lõimest kokku rea näiteid naistelt: kuidas on mehed oma käitumisega neid eemale peletanud? Jätke meelde!

Universaalsed märgid

„Sõitsin läinud nädalal bussis ja lugesin raamatut, kõrvaklapid peas. Üks kutt nõjatus üle minu ja tõmbas need välja. Kas raamatu lugemine ja kõrvaklappide kandmine ei ole nagu universaalsed märgid, mis ütlevad „jätke mind rahule“? Heitsin talle kurja pilgu ja seepeale sai ta pahaseks, nagu oleks mina olnud ebaviisakas.“

„Kuna olen pisikest kasvu, siis arvavad paljud mehed baarides, et oleks lõbus püüda mind sõna otseses mõttes üles korjata. Nad võtavad seda kui flirtimist. Mina võtan seda kui võimalust saada maha kukkudes tõsiselt viga.“

„Kui küsitakse isiklikke küsimusi nagu „mis sa eile öösel tegid?“, „mida su peika sellest arvab?“, „kas su madrats on mugav?“ ja seda kõike mõne minuti jooksul, pealegi kui tavaline „kuidas läheb?“ oleks igati piisav.“

„Kui ollakse liialt sõbralik ja familiaarne. Kui ma sind ei tunne, siis ära kohtle mind nii, nagu oleksime parimad sõbrad. Kui ma pole sind varem kunagi näinud, siis ära käitu, nagu teaksid minust kõike. Ära eelda, et ma tahan sinuga sõbraks saada. Sa oled täiesti võõras.“

Komplimenti testi meeskolleegi peal

„Ma ei taha kuulda, kuidas sina eelistaksid mu juukseid näha või seda, et ma sinu arvates peaksin rohkem seelikuid kandma või et sul on hea meel, et ma oma juuksed pikaks kasvatasin, sest sulle meeldivad pikad juuksed. Ma olen siin tööl. Üldreegel on selline, et kui sa suudaksid teha komplimendi meeskolleegile, siis võid selle vabalt ka mulle teha, aga kui sul oleks ebamugav teha vastav kompliment oma kabinetikaaslasele Mike’ile, siis peaksid selle ilmselt endale hoidma.“

„Kutid, kes teevad salaja pilte. Algul ma seda ei märganud, aga ükskord polnud tema telefon hääletu peal. Tekitas tunde, et ei taha enam avalikku kohta minna.“

„Kui kutt seisab minu lähedal ja lihtsalt naeratab mitu minutit ... lakkamatult ... ja ilma, et midagi ütleks."

„Palun ära vahi mind ja sama limpsi oma huuli. Eriti ära tee seda nii, et su pea on kallutatud alla, aga silmad vaatavad üles. Olen mitmeid mehi näinud seda tegemas ja see on kuradi hirmutav. Ära pane oma käsi kuhugi naise joogi lähedale. Ja lõpetuseks: kui sa tahad naisega rääkida, siis tee seda nüüd ja kohe, mitte ära jälita teda esmalt.“

„Ei“ tähendab „ei“

„Kui mees ei austa minu ei-d. Ma ei pea õigustama, miks ma pole huvitatud. Mul ei pea olema peikat, et sa ära kaoksid. Ma ei pea sulle ütlema, miks ma olen riides nii nagu ma olen. Lihtsalt EI. Austa mu vastust, ma ei võlgne sulle midagi. Ma ei pane pahaks, kui inimesed küsivad mu numbrit või kutsuvad mind välja, kuni nad respekteerivad mu eitavat vastust. Ma austan mehi, kes suudavad leppida eitusega ja ei muutu seepeale 180 kraadi, ründavaks või jämedaks. Mul on nii ebamugav selliste vestlustega tegeleda.“