Šotlannast kokaraamatute autor Karon Grieve koges midagi erilist – nimelt oli ta lennul Glasgow’st Kreetale ainus inimene lennukis!

Naisele anti juba lennujaamas lennule registreerimisel teada, et lisaks temale on pileti ostnud ainult kaks inimest, kuid need kaks inimest ei saabunudki kohale, kirjutab Daily Mail.

Tänu sellele sai Karon tunda end tõelise VIP-ina ning nautida esmaklassilist ja kiiret teenindust. Sealjuures tervitas piloot teda pardal nimeliselt.

Kreetale jõudes ei olnud tal vaja oodata pagasi kättesaamisega terminali jõudmiseni. Ta sai selle kätte otse lennukist väljudes!