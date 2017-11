Kujutate ette, et olete reisil (väidetavalt) luksuslikus hotellis ning restoranis on mikrolaineasi – juhuks, kui toitu on vaja soojendada.

Just sellisesse situatsiooni sattusid ema ja tütar – Carol ja Emma – Mallorcal, kirjutab Daily Mail. Nende hotellis suleti restoran ning seega paluti neil söögiaegadeks minna kõrvalolevasse hotelli.

Sealne restoran oli aga üsnagi ebameeldiv ning lõhnas kummaliselt. Tipuks oli aga see, et nurgas oli mikrolaineahi, mille juures kiri „juhuks, kui seda on vaja“.

Kuna Carol ja Emma kartsid haigeks jääda, otsustasid nad pigem väljas söömas käia – kulutades selle peale veel 700 eurot. Sealjuures olid nad juba kulutanud umbes 1300 eurot all inclusive reisile.