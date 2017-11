Nutikam uus Leaf

Uus Nissan Leaf toob uued tuuled nii suurema sõiduulatuse, nutikate juhiabisüsteemide kui tulevikus ka intelligentsete energiakasutuse lahenduste osas.

Olulisemad muudatused ja oodatumad uudised, mis täna kasutajate käeulatuses, on kahtlemata seotud sõiduraadiusega, mis on jõudsalt kasvanud. Kaasaegne auto nõuab ka nutikaid abisid, mis osa juhi rutiinidest enda kanda võtaksid.

Leafile on peale pandud täiustatud ProPilot juhiabisüsteem. See suudab autot oma parima teadmisega juhtida maanteekiirusel ühe sõiduraja piires ning hoida ees liikuvate sõidukitega piisavat pikivahet kuni vajadusel peatumiseni.

Siiski peab vähemalt üks juhi käsi olema kindlalt roolil. Kui uus Nissan Leaf saab aru, et juht roolist enam ei hoia ja hoiatustele ei reageeri, peatub auto ohutulede vilkudes keset sõidurada.

Ei maksa ka unustada, et süsteem ei jälgi ei valgusfoore ega jalakäijaid, mistõttu juht on Nissan Leafis siiski hädavajalik. Muidugi on auto varustatud jalakäijaid tuvastava hädapidurdusabiga, kuid see on siiski üksnes hädaabi.