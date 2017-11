Enamik inimesi usub, et meie tehtavad otsused põhinevad ratsionaalsel olemasolevate valikute analüüsil. Aga uuring uuringu järel näitab, et tegelikult ei lükka meid tegutsema põhjused, vaid tunded, vahendab AskMen . Tunded mõjutavad meie otsuseid väga suures osas ja paljudel juhtudel isegi määravad meie otsuseid.

Mis on sinu jaoks oluline? Ja enamgi veel – kuidas seda teada saada? Hea koht alustamiseks on küsida endalt allolevad põhiküsimused.

1. Püsiväärtused: mis on sulle oluline?

Püsiväärtused on selle keskpunkt, kes me tegelikult oleme – need defineerivad meid. Sisimas hoitavad uskumused, mis juhivad meie käitumist, aitavad teha otsuseid ja olulisi asju. Need motiveerivad meid hommikul ärkama ning annavad elule tähenduse ja eesmärgi.

Et oma põhiväärtusi avastada, küsi endalt need järgnevad (ala)küsimused.

Mis on mu suurim väärtus? Miks? Mis mulle tegelikult oluline on? Mis on mu elus kõige tähtsam? Mida ma armastan teha? Milliste asjade tegemist ma enim naudin? Kas ma suudan meenutada viimast korda, kui olin superenergiline? Mida ma siis tegin? Mis mind häirib, frustreerib või vihale ajab?

2. Tugevused: milles sa hea oled?

Tugevuseks võib olla anne: kujundus, matemaatika, kirjutamine. Aga tugevuseks võib olla ka isiklik omadus, mida on vahepeal raske tuvastada või millest ise teadlik olla. Võib-olla on sul karismat ja sa oled seda sorti inimene, kes saab kõigiga jutule. Või siis oled hea kuulaja või väga veenev.

Kui sa ei tea, kus su tugevused peituvad, siis küsi endalt, mille kohta on inimesed sulle komplimente teinud. Või isegi lase mõnel lähedasemal inimesel öelda, mis on nende arvates sinu tugevused.

3. Kired: mis sind põnevile ajab ja inspireerib?

Kui me teeme midagi sellist, mida armastame, siis tunduvad need asjad palju lihtsamad. Ühtlasi on vähem tõenäoline, et me armastatud tegevuse juures end millestki häirida laseme.

On võimalik, et sul on silmist kadunud, mis sind erutab ja inspireerib. Et oma fookust tagasi saada ja tööl edu saavutada, pead sa need asjad uuesti üles leidma. Otsi üles asjad ja tegevused, mida sa armastad, seda nii töö kui naudingu osas.

4. Visioon: mida sa tahad?

Oled oma põhiväärtused defineerinud – mis sulle kõige olulisem on. Visioon sisaldab seda, millised on sinu ootused tulevikule ning su põhiväärtused ja kired peaksid seda toetama.

Mida sa tahad saavutada? Mida see töö (või siis näiteks sisaldab su visioon maratoni läbimist või raamatu kirjutamist) lõpuks endaga kaasa toob? Kui kujutad end ette aasta, viie või kümne pärast, siis mida sa loodad end tegevat?