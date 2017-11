Kas sa tõesti usud, et satud veel põhikooli tantsuõhtule jahtima oma esimest suudlust? Pole oluline kui palju su vanemad sellesse poeülikonda investeerisid – 250 eurot võis 15 aastat tagasi olla suur raha, aga sel komplektil on aeg minna. Sa oled nüüd suur poiss ja sul tasuks hakata mõtlema kaasaegsema ülikonna, eelistatavalt rätsepal sinu keha järgi tehtu peale.

Häbi sul olgu, et sul need üldse kapis on, aga anna endale nüüd üks laks selle eest, et sa särke kõigi nende aastate jooksul minema pole visanud. „Kes vajab õlut?“ ja kaks püstist pöialt su näo poole osutamas – kasuta seda särki lõkke tegemiseks.

(Pixabay)

6. Varbavaheplätud

Võisid kunagi pidada stiilseks, et käisid kõigis võimalikes kohtades nagu rannas, aga ausõna: on olemas palju mugavamaid ja ägedamaid jalanõusid.

(Pixabay)

5. Alt laienevad teksad

Jah, need lähevad sulle veel jalga. Jah, need on ideaalne tasakaal liiga kitsa ja liiga avara vahel. Aga jah – need näevad naeruväärsed välja.

4. Valmisseotud sõlmega lipsud

Muidugi on hea lihtne selline üle pea tõmmata, aga väldi kiusatust ja tee sõlm peale kasutamist lahti. Pikendad lipsu eluiga ja ei näe rosinaks tõmbunud lipsusõlmega tobe välja. Ja kummiga lipsud põleta kohe ära.

3. Õrnroosad või beebisinised polosärgid

Pastelsed riided tuleks jätta ülikooliaega.

2. Rekamehe nokatsid

Need võisid moes olla kümme aastat tagasi, aga mis küll paneb sind mõtlema, et nokatseid ka tänapäeval kantakse? Ja ilmselt ei ole sa ka vormelisõitja, kes peab sponsori logoga mütsi pidevalt kandma, nii et viska minema.

1. Lühikesed kargopüksid