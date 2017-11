Kas teadsite, et Keanu Reevesil on mootorrattafirma? Ja mitte lihtsalt suvaline tsiklifirma, vaid ülivingeid disainmootorrattaid tootev Arch Motorcycles, mida ta peab koos tsiklidisainerist sõbra Gard Hollingeriga, vahendab BroBible.

Perfomance-tsiklite (sisuliselt viitab see mõiste väga väljapeetud ja kõrge kvaliteediga motikale – toim) tootja lõi esmakordselt laineid 2015. aastal, kui esitles mootorratast nimega Arch Motorcycle KRGT-1. Ning äsja esitleti Itaalias Milanos peetud motošõul „Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori“ oma tuleva aasta rivistust. Sinna kuulusid uuendatud KRGT-1, tuliuus KRGT-1S ja põrutav Method 143.

Miks põrutav? Method 143l on S&S-i 2343-kuupsentimeetrine ehk 143-kuuptolline V-2 mootor, mis paigutatud üleni süsinikkiust MonoCell raami vahele. Pilkupüüdev väljalaskesüsteem on MotoGP-st inspireeritult titaanist ja süsinikkiust. Tegu on tõsiselt unikaalse USA mootorrattaga.

Arch ütleb tsikli kohta, et see on tootmisse minev ideemotikas ja neid tehakse vaid 23 tükki. Nii tasub huvilistel mõistagi kiirustada. Aga odav pole see kohe kindlasti – kui eelmine mootorratas maksis paar aastat tagasi 78 000 dollarit (66 200 EUR) ja Method 143 on märksa peenem, siis võib eeldada, et dollaritemaal tuleb selle eest välja käia kuuekohaline summa.