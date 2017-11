Me kõik teame, et igas kodus peaks olema üks korralik voodi, garderoob, toolid, laud ja teised traditsioonilised mööbliesemed. Siiski on ka kodusid, kuhu on tee leidnud palju põnevamad ja uudsemad lahendused, millest paljudel aimugi ei pruugi olla. Mis need olla on?

Futoon

See on põnev Jaapanist pärit voodi, mis koosneb madratsist ja mis asetatakse otse põrandale. Nii jääbki mulje, justkui magaksid otse põrandal. Hommikul on võimalik futoon mugavalt kokku rullida ning kappi või hoiuruumi asetada. Lisaks on futooni võimalik suisa tugitooliks või diivaniks voltida. See on tänapäevane mööbliese, mis sobib ideaalselt modernse sisustusega.

Sekretär-laud

See on äärmiselt mugav ja praktiline laud, mis sobib ideaalselt töötamiseks – nii arvutiga kui veidi vanamoodsamalt paberi ja pastakaga. Tänasel päeval on sekretär-laud küll üsna haruldane nähtus, kuna on väga vähe inimesi, kes veel käsitsi kirju kirjutavad või sel moel tööd teevad. Enamasti leiab sekretär-laudu eelkõige veidi anktiiksemat stiili armastava pererahva kodust.

Võrkkiik

Enamasti seostub võrkkiik meile aia ja suvega, ent seda on väga õdus kasutada ka tubastes tingimustes. Võrkkiikesid on väga laias valikus – tubased võrkkiiged on enamasti mõnusast riidest ning kenades toonides võrkkiik muudab iga majapidamise hoobilt hubasemaks. Taolisi võrkkiikesid sobib kõige paremini riputada palkmajade laepalkidele või spetsiaalsete konksude külge.

Veinihoidjad

Harilikult leiavad veinihoidjad koha köögis. Vahel paigutatakse veinihoidjaid ka sauna eesruumidesse, keldrisse või elutuppa. Veinihoidjad sobivad eelkõige kallimate veinipudelite hoidmiseks ning väljapanekuks. See on justkui gurmee-mööbel, mis enamasti ka tellimuse peale valmistatud.

Baldahhiin

Voodi on voodi ning enamasti pole ka oluline, mis kujuga see on – vähemasti nii kaua, kui voodis on mõnus pehme madrats, millel magada. Suvisel ajal on aga lahtise aknaga magamine väga ebameeldiv, sest tubadesse tükivad tüütud sääsed ja kärbsed, kes meil öösiti kuidagi uinuda ei lase. Seetõttu soetavad paljud endale kena ning äärmiselt praktilise baldahhiin-voodi, mille kõige olulisemaks osaks olev kaunist kangast kardin kaitseb ühelt nii putukate eest kui ka tagab privaatsuse. Baldahhiin-voodeid ei saa aga päris igaüks endale lubada, kuna taoline voodi vajab üsna suurte mõõtmetega magamistuba. Liialt väikeses ruumis võib baldahiin-voodi veidi kentsakalt mõjuda.