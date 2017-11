Kui sul on tõsine pohmell, siis mis on see üks asi, mis aitab sulle voodist välja ja liikuma saada?

The Takeout’i autor Jen nendib, et on katsetanud kõigi potentsiaalsete leevendust pakkuvate vahenditega: mineraalvesi, spordijook, hamburgerid, pitsa, kotitäis salsamaitselisi tortillakrõpse ... Miski pole töötanud. Ühel päeval pakkus aga ta abikaasa välja, et võiks lähedalasuvast söögikohast Hiina toitu tellida. Kui pool munarulli oli neelatud ja suure lonksu külma dieetkoolaga alla loputatud, tundis vaevatu end jälle elusana. Iiveldus oli kadunud. Tänaseni soovitab mees oma retsepti teistele hädalistele – ning küsib ja vahendab korrapäraselt ka teiste pohmellileevenduslahendusi. Sedakorda küsitles ta Chicago Athletic Association Hotel’i jookide valdkonna juhti ja linna kokteilimaastiku veterani Nandini Khaundi (NK).

Kui sa oled alkoholitarvitaja, siis on sul tõenäoliselt olnud hommikuid, kus põlvitad tualettruumi põrandal, ise kibedalt kahetsedes seda viimast tekiilashot’i. Mis on hullem – kas iiveldus või peavalu? Ja kuidas põrgu päralt suudad sa oma tagumiku tööle vedada?

Miks see sinu arvates nii hästi töötab?

Pohmelli on õnnetud iiveldamaajavad ja raputavad õudusunenäod, mida põhjustavad (muidugi) alkohol, langev veresuhkrutase ja veetustumine. Vürtsikad toidud ajavad higistama – see tundub nagu detoks. Coca-Cola leiutas 1886. aastal apteeker John Pemberton selleks, et võõrutada end morfiinist. Teadupärast sisaldas see kokaiini, aga sel mullisel magususel on selline psühholoogiline efekt, mida on võimatu eitada. See tekitab su kõhus parema tunde ja annab ka osa sellest suhkrust, mida veri normaliseerumiseks vajab. Pluss: kofeiini.

On sul jagada veel mõnd pohmelli taltsutamise nippi?

Peen vastus, mille ma oma ametiga seoses peaksin esitama, on üks neist mittealkohoolsetest segudest, mida kutsume Reanimatoriks – selles on värsked mustikad, ingver, aktiivsüsi, laim ja mullivesi. See tõesti töötab. Siiski, üks mu kolleeg on Pedialyte’i usku – too on loodud dehüdreeritud imikute aitamiseks.

Millal on sul kõige tõenäolisemalt pohmell?