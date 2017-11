Uut Volgat on Venemaal ammu oodatud. Gorki autotehasest saadeti mõni aeg tagasi positiivne sõnum, et Volga 5000 GL jõuab peagi müügile. See uudis on muuhulgas täiesti varjutanud Tesla uue roadster'i prototüübi esitluse. Piltlikult on Venemaal internet uue Volga peale katki läinud.

See on nüüd ametlik: GAZ ehk Gorki autotehas Nižni Novgorodis on omadega jõudnud sinnamaale, et laseb varsti välja uue sõiduauto: Volga 5000 GL-i. Tõenäoliselt ei saa uustulnukaga sõita küll kõikjal Venemaa teedel, ent korralikel maanteedel eputamiseks sobib uus Volga igal juhul.

Volga uut põlvkonda on planeeritud, ideeautosid ja prototüüpe ehitatud ja lihvitud juba aastaid. Ning aastaid on Gorki autotehas väljastanud ka vastavasisulisi uudiseid. „Kohe-kohe tuleb!” „Me teeme-teeme-teeme ...” Seekord aga on turundusosakonnal õnnestunud üles keerata korralik tolm.