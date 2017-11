Ühe hinnangu kohaselt hakkab kahele mehel kolmest 35. eluaasta paiku juuksepahmakas hõrenema. Ning 50. eluaastaks seisab 85% meestest silmitsi juuste märgatava õhenemisega, kirjutab Men’s Health . Kui see juhtub, siis pole just palju mehi, kes ütleks „Oh, äge, ma nii ootasin seda“. Väga sageli toob kiilanemine kaasa mehe enesekindluse ja elukvaliteedi kahanemise ning põhjustab isegi psühholoogilisi häireid. Aga ei peaks. Mine kiilaks ja ära lase end sellest üldse häirida. Neli varakult – juba enne 30. eluaastat – paljaspeaks jäänud meest selgitab, miks sinagi ei peaks põdema, kui hommikuti üha rohkem juukseid peast kammi külge jääb.

„Sel on oma plussid,“ märgib ta. „Mõnes mõttes teeb see sind vabaks. Tunned end voolujoonelisemana. Kui hakkasin 20-ndate lõpus juustest ilma jääma, siis tundsin mõned kuud hirmu. Siis aga sain aru, et kõik mu tegusamad lemmikmehed on kiilad.“

Jäta edevus poistele

Edevus ja nartsissism on igaühe puhul ebameeldivad omadused, aga tõsiselt tapvad on need nende meeste jaoks, kes püüdlevad täisväärtusliku elu elamise poole. Kui sul pole paremat teha kui oma juuksepiiri pärast muretseda, siis on sul ehk veidi liiga palju vaba aega.

Ronain Portis kasvas Šotimaal üles vaese ja vihasena. Oma enda sõnade kohaselt oli ta kõhn ja läks vara kiilaks. Tema eluvalikuteks olid töö söekavanduses, saekaatris või laevalammutuses. Ronaini sõnul pole tal aega juuste pärast muretseda.

„Läksin teenima Scots Guards’i (Briti armee Šoti allüksus – toim). Reisisin mööda maailma. Olin mõnede rock’n’rolli suuremate nimede ihukaitsja.“

Kui sul on kiire ja tihe elu, siis ei pea sa Ronaini sõnade kohaselt oma kolba kohal toimuva pärast muretsema.

Leia kiilakas eeskuju

Kõik mehed, kes te muretsete kiilanemise pärast – mõelge mõnedele väga kõvadele ja edukatele meestele, kes on mugavalt kiilakad.

Näiteks kellele?

Tyrese Gibson, Vin Diesel, Billy Zane, Taye Diggs, Stanley Tucci, Pitbull, Mark Strong, Jason Statham, Matt Lauer, Isaac Hayes, Mark Messier, Andre Agassi, Albert Pujols, Stone Cold Stone Austin, Marvelous Marvin Hagler, Lex Luthor, Brian Urlacher, Bruce Willis, Jason Statham, Evander Holyfield, terve ports NBA korvpallureid, teiste seas Michael Jordan.

Eestist näiteks Mihkel Raud, Andres Anvelt, Andrus Vaarik, Kaur Kender, Juku-Kalle Raid.

Peter Woodke on vanemadvokaat, kes hakkas varakult kiilanema, aga leidis mitmeid eeskujusid, kes aitasid tal vastava trauma unustada ja kustutada.

„Juuste õhenedes sain aru, et tean töö kaudu mehi, kes on kiilakad, aga samas kõrgelt motiveeritud indiviidid,“ sõnab ta. „Sain aru, et nad pole lasknud sel end mõjutada, nii et miks mina peaksin laskma?“

Hoolitse omavälimuse eest

Juuste kaotamine on sageli paratamatu. Seda tekitab terve müriaad loomulikke bioloogilisi põhjuseid. Aga sealjuures on selles, kuidas mees end esitleb, loendamatu hulk teisi faktoreid, mis on täielikult tema enda vastutusel.

Paul Moynan on tõsiselt kõva mees. Ta on käinud mitmel Suurbritannia mereväe missioonil Lähis-Idas ning hoiab end tippvormis. Kui ta oma merendusfirma juhtimisega seoses Londonist Dubaisse, New Yorki ja Põhja-Aafrikasse lendab, on ta alati hoolsalt ja viisakalt riietunud. Naisi, kellega ta korrapäraselt kohtub, ei morjenda see, et ta aastaid tagasi kiilaks jäi.