Kui tahad oma mehelikke omadusi esile tuua ilma liialt pingutavat muljet jätmata, siis tõmba oma õlad kergelt tagasi. Suuna jalad kaamera poole ja keera ülakeha nii, et õlad on jalgade suhtes 10-15-kraadise nurga all. Nii tekib rohkem mõõdet.

Kui kaamerasse vaadates lõua üles tõstad, siis on üsna tõenäoline, et annad maailmale ideaalse sisevaate oma ninasõõrmetesse. Suuna lõug alla ja keera oma pea õrnalt kaamerast eemale. Sellise nurga all tõstetakse esile su lõuajoon ning sa paistad tugevam välja.

3. Naera vaikselt enda sees

On üks palju ehedam naeratamise viis, kui see, et tõstad suunurgad üles ja välgutad hambaid. Paljud unustavad, et naeratus peaks levima ka silmadesse. Proovi ise järgi. Vaata tuima näoga peeglisse. Nüüd püüa vaid „silmadega naeratada“. Erinevus on väike, aga pildil tuleb see väga tuntavalt välja.