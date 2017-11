„Habe on mehe au,“ ütleb Eesti vanasõna. Nii mõnelgi puhul on habe mehe näole ehteks ning ilma selleta tundub sihverplaat liiga paljas ja plass. BoredPanda on selle tõestuseks kogunud kokku hulga „enne ja pärast“ fotosid kuulsatest meestest habemega ja ilma.

Vaata ja veendu SIIT, et Chris Hemsworth, Viggo Mortensen, Jesse Tyler Ferguson, Sean Bean ("Sõrmuste isanda" Boromir ja "Troonide mängu" Ned Stark), Kristofer Hivju ("Troonide mängu" punahabe Tormund) , Orlando Bloom, David Beckham, Robert Downey Jr., Daniel Radcliffe, Brad Pitt ja väga paljud teised mehed – ehk sinagi nende seas? – näevad märksa vingemad ja isasemad välja, kui on oma pardli mõneks ajaks kappi unustanud.