Rootsi kunagise kultusauto SAAB saaga jätkub. Aastaid käest kätte käinud autoettevõte leidis oma maandumispaigakese Türgis, kus sellest lubati teha maailma juhtivaid elektriautobrände. Mitu aastat on valitsenud vaikus, ent nüüd selgub, et projekt on endiselt töös ning Saab 9-3 on tõusmas Türgis rahvusauto staatusse. Selgub, et Türgi elektriauto projekt on ikka veel käigus. Juhuks, kui te ei mäleta, siis endise Ottomani Impeeriumi keskus ostis National Electric Vehicle Swedenilt Saab 9-3 litsentsi ühes püüdlustega muuta see mudel turukõlblikuks elektriautoks aastal 2015. Seejärel valitses tükk aega vaikus, ning avalikkuses spekuleeritigi, et projekt on kalevi alla lükatud. Liiga pikk vaidlus Saabi nime kasutamise õiguste üle, varifirma Hiinas – Türgi valitsuse ambitsioon tundus täiuslik vaid ettevõtmisest loobumiseks.

Nüüd selgub, et saaga jätkub ning on võtnud positiivse pöörde. Võimalik, et Türgi saabki esimese „oma” auto. Või vähemalt midagi, mida nad võivad nimetada esimeseks autoks, mis on ... ehitatud Türgis. Vähemalt natukene. Auto peab sõiduvalmis olema aastal 2020. Hiljemalt.

Saab 9-3 Türgi esimeseks rahvusautoks! Türgi valitsusel oli Saabiga selge plaan. See seisnes Saab 9-3 platvormile täiselektrilise auto ehitamises ja muutmises „Türgi rahvuslikuks autoks”. See on pisut veider, kui arvestada, et nimetatud mudel lõpetas oma eksistentsi aastaid tagasi GMi hõlma alla minnes. Nime poolest oli tegu küll ameeriklaste omanduses oleva Rootsi autoga, mis kasutas General Motorsi Epsiloni platvormi ning oli faktiliselt siiski Ameerika auto. Mõni aeg hiljem müüdi Saab, õigemini see, mis sellest veel alles (sh GMi platvormile ehitatud Saab 9-3) Hollandi autotootjale Spyker, mis omakorda müüs selle lõpuks tagasi Rootsi firmale National Electric Vehicle Sweden. NEVS omakorda oli Rootsi firma vaid paberil, kuuludes tegelikult hiinlastele. Ning nagu välja tuli, omandasid hiinlased NEVSi selleks, et täita riiklikku kvooti – ettevõte oli üks sadadest riiulifirmadest kusagil Pekingi kolkanurgas. Edasi sekkusid türklased, kes NEVSiga käed lõid ning omandasid õiguse konkreetse mudeli, Saab 9-3 elektrifitseerimisele. Plaan tundus algusest peale utoopiline. Arvestades Türgi rahvuslikku pool-erootilise õlimaadluse traditsiooni, siis võib seegi olla vabariigi ettevõtmine, mida meie läänelik mõistus päriselt ei mõista.