Muidugi tegi Bretti isa nalja. Ja teevad ka teised isa, nii Ameerikas kui Eestimaal. Aga ikka ja alati kipuvad poisikesed oma papside väidet uskuma. Ja kui nende enda rinnale on karvad kasvanud, siis teevad nad sama nalja oma poegadega. Hoolimata sellest, et rinnakarvade kasvu mõjutavad testosteroon ja geenid, mitte mingite ebameeldivate asjade söömine-joomine-tegemine.

Art of Manlinessi autor Brett meenutab, et kui ta poisikesena ei tahtnud mingit kindlat asja süüa või teha, siis ütles tema isa, nagu ilmselt enamik papse Ameerikas: „See teeb rinna karvaseks!“ Kaheksa-aastase poisi jaoks oli mõistagi järeldus selge: mehel on kehal karvad, isa on mees, tal on karvane rind, ta sööb spinatit – järelikult vastab tema väide tõele. Nii karastub teras ...

Kui poiss rüüpab lonksu isa kohvitassist ja vastikust väljendavat nägu teeb, siis on isa kohus talle öelda, et must kohv teeb rinna karvaseks. Aga ainult must. Kui lisad piima ja suhkrut, siis ootab sind igavesti siledarinnalise Ken-nuku saatus.

Tabasco kaste (ja muud vürtsikad asjad)

Paljude meeste isad on neile väitnud, et vürtsikad toidud ja kastmed on karvakasvule head. Ja kui poisi nägu hakkab higistama ja punetama, siis võib talle ju öelda, et see on tärkava karvakasvu esimene märk.

Leivakoored

Sageli ei taha mingis vanused lapsed leiva ja saia koorikut süüa, vaid eelistavad pehmet sisu. Teadagi milline väide peaks panema poisi ka leivakoort sööma (ja Eestis levib ilmselt tänagi tüdrukute seas külvatav müüt, et saiakannikate söömine teeb rinnad suureks – toim).

Kõva töö

Tom Sawyer pani sõbrad tädi Polly planku värvima nii, et tegi neile selgeks, kui lõbus ja tore see on. Isad panevad poegi tööle sellega, et väidavad tööl olevat rinnakarvu kasvatava mõju.

Hommikusöögihelbed

Tšempionide eine. Teeb sind tugevaks ja paneb rinnal karvad vohama. Lihtsalt tulemusi pole kohe märgata, neid peab sööma igal hommikul 25 aastat järjest ...

Viski

See annab pigem issile õigustuse õhtul viskit rüübata – vaja on ju rinnakarvade tervise eest hoolitseda. Just seepärast ei peaks emmed viskit jooma.

Spinat

Spinat on täis häid vitamiine, maitseb mõrkjalt ning on keedetuna nätske ja ligane. Pole ime, et enamik lapsi (või kõik) seda ei armasta. Aga poisiklutt hoiab nina ja silmad kinni ja neelab spinatikamakad tervelt alla, kui isa talle väidab, et see teeb temast tõelise mehe. Lihaselise ja muidugi karvase.

Mädarõigas

Brett meenutab, et temal lõi mädarõika maitsmine poisikesena tuleleegid ninna. Aga isa väitis teadagi mida ning poiss kasutas seda siis porgandite dipikastmena. Pikapeale kujunes temaski välja kiindumus selle kibeda, aga seest soojaks tegeva toiduaine vastu.

Worcestershire kaste

Anšoovised, äädikas, sibul ja küüslauk. Eriti hea lihatoitudega. Isal on hea leida poja näol liitlane, kui pereema kurjustab, et miks mees igasuguseid jälkusi tarbib. Liitlane seeläbi, et poisile räägitakse rinnakarvade kasvust.

Keefir