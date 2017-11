„Terminaatori“ filmiseeria on meid juba aastakümneid hirmutanud tulevikuga, kus inimkond on mässumeelsete robotitega olelusvõitlusesse asunud. Too hüpoteetiline situatsioon muutub aga iga päevaga aina reaalsemaks, sest selle suunas on astutud järjekordne samm. Või õigemini, tehtud hüpe!

USa robootikafirma Boston Dynamics on juba aastaid humanoidse masin-mehe Atlase kallal tööd teinud ning nüüd on jõutud punkti, kus metalne mehike suudab iseseisvalt crossfit-trennist tuttavaid kastihüppeid ja isegi edukaid tagurpidi saltosid teha. See on üpriski muljet avaldav, eriti kui võtame arvesse asjaolu, et alles paar aastat tagasi oli osade robotite jaoks isegi püsti seismine piisavalt raske ülesanne.

Vaata lähemalt videost!