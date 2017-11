„Kas sa pole ära õppinud, kuidas internetiotsingute ajalugu ära kustutada? Ma teen muidugi nalja, aga sa pole selle küsimusega kindlasti üksi. Teame, et internetiporno on suur äri ja äärmiselt populaarne ning ripub meie digitaalse ajatu mantlihõlma küljes.

„Tüdruksõber sattus mu mitte just liiga korraliku internetiotsingute ajaloo peale,“ kirjutas GQ nõuanderubriiki Mark. „Pärast tema tähelepanekuid selle kohta, kui sageli ma näin külastavat vaid täiskasvanutele mõeldud saite, olen nüüd mures, et mul võib olla pornosõltuvus. Palun aidake.“

Populaarse pornosaidi PornHub kümne aasta statistika näitab, et keskmine kasutaja on kohal vaid üheksa minutit ja 75% tegevusest toimub telefoni kaudu (2007. aastal vaid 1%). Huvitaval kombel on iga kolmas kasutaja naine. Aga Mark, kui sa tahad selgeid juhtnööre, siis erinevalt C-vitamiinist ei ole olemas kindlat lubatud päevast pornovaatamise doosi.

Hea uudis on see, et sulle ei saa panna pornosõltuvuse diagnoosi, kuna kindlaid kriteeriumeid pole paika pandud. Siiski on olemas kasvav üksmeel sellise mõtte osas nagu „problemaatiline internetipornograafia vaatamine“.

Niisiis on sinu küsimus see, et kuidas saada teada, kas sul on see probleem? Vastus on nagu kõigi muudegi eluliste aspektide puhul see, kas nähtusel on oht kujuneda ebatervislikuks, kompulsiivseks või sõltuvuslikuks, nagu näiteks alkoholi, narkootikumide või sigarettidega.

Minu arvates tuleks joon tõmmata sealt, kus tegevus hakkab negatiivselt mõjuma su füüsilisele, vaimsele, sotsiaalsele ja emotsionaalsele tervisele. Siis tuleks maha istuda ja endale aru anda.

Probleemi äratundmine

Märgid ja sümptomid, et su pornovaatamine on muutunud probleemseks, võivad olla skaalal väiksest (tunned kasutussageduse üle süütunnet) kuni katastroofiliselt ilmselgeni (küsid partnerilt, kes on tema lemmikpornostaar). Võid hakata seadma porno vaatamist olulisemaks sotsiaalsetest kohustustest sõprade ja pere ees. Võid leida, et see segab su töiseid tegemisi või et vaatad pornot olukordades ja kohtades, mis selleks ei sobi, näiteks avalikus kohas.

Üks põhilisi asju on muidugi see, et ebaterve pornohuvi võib kiiresti hakata mürgitama intiimsuhteid. Võid avastada, et vaikselt vähenenud huvi partneriga intiimselt lähedane olla on arenenud selleks, et sa eelistad midagi ekstreemset ja alternatiivset pornomaailmast, midagi sellist, mis pole ei ehe ega glamuurne.

Aga ilmselgeim esimene märk on kõige lihtsam – sa hakkad muretsema, et vaatad pornot liiga sageli.

Probleemiga tegelemine

Erinevalt näiteks alkoholisõltuvusest ei kuku sa surnult maha, kui järsku pornotarvitamise lõpetad. Niisiis: kui sa tahad, siis on võimalik pidurit tõmmata. Kui aga vajad natuke põhjalikumat lähenemist, siis proovi allpool nimetatud meetmeid.

1. Pöördu arsti poole, et rääkida oma muredest ja sellega seotud tervisehädadest.

2. Pane pornovaatamise sagedusele kindlad piirid.

3. Võta ligipääs kontrolli alla, võttes nii tööl kui kodus telefonivaba aega.

4. Lae alla tarkvara, mis blokeerib ja piirab ligipääsu täiskasvanute saitidele ja vastavatele otsingutele.

5. Pöördu sõltuvushäirete nõustamisse.

6. Jaga muret partneriga, püüdke leida selgust põhjustes. Kas ehk on üks põhjuseid probleem teie suhtega?