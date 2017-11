Hiljutine skandaal „Star Wars Battlefront II“ mitmikmängu ja sellega tihedalt seotud mikromaksete ja auhinnakastide ümber on püüdnud Belgia riigi tähelepanu.

Auhinnakastid on virtuaalsed kastid, mida on võimalik teenida kas pikemaajalise mängimisega või osta päris raha eest. Neis sisalduvate (enamjaolt kosmeetiliste) esemete „väärtus“ sõltub nende haruldusest ning nende saamine on puhtalt juhuse taga kinni.

Nimelt võeti Belgias eelmisel nädalal uurimise alla küsimus, et kas auhinnakastide näol on tegemist hasartmänguga või mitte. Juurdluse tulemuseks oli nõustuv hinnang väitega, et raha ja sõltuvuse kooslus on ilmselgelt hasartmängu tunnus. Belgia justiitsminister Koen Geens lisas sellele, et videomängude segamine hasartmängudega avaldab halba mõju noortele ja nende vaimsele tervisele.

Geensi nägemus näeb ette taoliste auhinnakastide ja mikromaksete (mille sisu pole eelnevalt teada, vaid sõltub puhtalt õnnest) üleriigilist keelustamist. Ent belglased ei kavatse sellega peatuda, vaid loodavad jõuda olukorrani, kus taoline keeld kehtiks üle kogu Euroopa.