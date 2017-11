Kui sul on püsisuhe, siis võib sotsiaalmeedia olla paras miiniväli. Näiteks võib juhtuda, et naine pani Instagrami pildi JUBA 45 minutit tagasi, sa pole IKKA veel seda meeldivaks märkinud – ning juba vallandubki midagi Kolmanda maailmasõja laadset. AskMen pani kirja seitse reeglit, mida suhtes või abielus mees peab Instagramis järgima. Õigupoolest sõnastati need küll umbes kui „Instagrami kasutamise reeglid õnnelikele paaridele“, aga teame küll, kelle poole tegelikult vaadatakse.

Sina pead temakese pilte laikima

Hei. Sa ei saa lihtsalt vaadata pilti ja seda teadmiseks võtta. Kes sa enda arvates oled? Eminem või? Kuidas peaks naine sinu arvates TEADMA, et sulle pilt meeldib, kui sa seda füüsiliselt ei laigi? Sa pead oma naist toetama ja märkima pildi meeldivaks isegi siis, kui see kujutab lihtsalt äsja värvitud varbaküüsi.