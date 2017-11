Korralikud tsiklistid on ilma ja kalendrit vaadates oma suksud kenasti garaaži lükanud ja teevad parimal juhul plaane uueks hooajaks. On aeg vaadata üle, mida head Tokyo ja Milano motomessid meile järgmiseks aastaks lubavad. Otsa teeme lahti Yamahaga, sest just nemad on ette võtnud mootorratta kui nähtuse kõige põhjalikumalt ümber tegemise.

Kui keegi arvas, et mootorrataste maailmas ei saa enam midagi radikaalset ette võtta, siis siin on tõestus vastupidisest – Yamaha tõi Tokyo messil avalikkuse ette oma esimese kolmerattalise tsikli, nimeks Niken.

Et kallutatavatele mootorliikuritele ka kahe esirattaga raame saab ehitada, selle tõestas Piaggio oma MP3 rolleriga juba mõnda aega tagasi ära. Nüüd siis tegi Yamaha sama täismõõdus tsiklite vallas.