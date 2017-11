Tootjainfo: „Kord visanud metsapiiga ühele karjapoisile silma ja too ei enam kunagi rahu leidnud. Räägitakse see vana lugu olla kerge korduma.“

Väike lihtne pudel, rohelisel sildil ... no mis sa kostad, mets ja piiga ja vaarikas. Vähene roosakas vahukiht on mõõduka püsivusega. Õlle värvus - uduselt ent kaunilt roosakaspunane. Aroom meenutab küll pigem vaarikavarrekeedust kui marja ennast, kuid puutumus nimeandjaga on vähemalt olemas.

Esmamekk on keskmise kehaga ja marjaselt hapukas. Keskmaitse on mõrkjas-magusakas, juba päris kenasti äratuntavalt vaarikane, kuid sama tuntavalt ka varretee moodi. Lõppmaitses muutub vaarikas küll pigem vaarikamoosiks kui elusaks marjaks, kuid äratundmisrõõm on siiski mõnus. Järelmekk on magusakas-mõrkjas, veidi isegi keelepära parkiv.