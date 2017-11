Hommikul riidesse pannes peaksid valima rõivad, mis näevad sinu seljas head välja, on mugavad – ja teevad sind naistele vastupandamatuks. Aga kuidas teada saada, millised meesteriided või riietumisstiil on naiste meelest seksikas? Maxim märgib, et õnneks on keegi taibanud seda Redditis naiste käest küsida. Umbes 10 000 vastusest koorub välja 15 head nõuannet mehele, kes tahab riietuda nii, et ta naistele meeldiks. 1. „Meestele on alati number üks soovitus kanda riideid, mis istuvad. Ning ka lihtne viis, ent väga paljud mehed eksivad selle vastu. Ma ei hakka sellest kunagi aru saama. Kui tahad, et sind maetaks lühikestes kargopükstes ja pildiga T-särgis, siis on see sinu valik.“ 2. „Kanna viisakaid kingi ning hoolda neid. Näen paljusid noori mehi kandmas kena vabaajariietust, aga koos mingite ärakantud spordikingadega.“

„Kenad tennised võivad õige riietusega hästi sobida, aga tuleb teha vahet vabaajatennistel ja trennijalanõudel.“

3. „Kõik, mis on hästi õmmeldud. Ülikond, T-särgi ja teksade komplekt – kuni see sinu seljas hästi istub, on see kuum.“ 4. „Kanna püksirihma! Ning kui kannad musta vööd, siis pane selle juurde jalga mustad kingad. Sama reegel kehtib pruuni puhul.“ (Pixabay) 5. „Teksad ja kas normaalne T-särk või nööpsärk. Aga jumala eest, ainult mitte papade teksad. Teate neid küll. Sinised teksad, mis on värvilt kas tumedad või heledad ja paraja lõikega. Mulle meeldib mees ilusa tagumikuga, mida saaksin pigistada.“ 6. „Mulle meeldib, kui mees kannab kena hästiistuvat musta T-särki, töötab minu puhul alati.“ 7. „Nööpsärk, üleskeeratud varrukad, hästiistuvad teksad/püksid ilma rebenditeta tagumikul, kenad kingad, mõistlik kogus lõhnaõli (mitte deodoranti) ja käekell.“ 8. „Musta või tumeda värviga pole võimalik eksida. Moekas pintsak ja selle all midagi lihtsat – nii näed minimaalse pingutusega hea välja.“ „Ühtlasi kanna pükse, mis hästi istuvad.“ 9. „Minu meelest on kena, kui mehed kannavad riideid kihiti. Lihtsalt T-särgi kandmise asemel kanna näiteks selle peal flanellpluusi, mille ülemine nööp on lahti.“ „Nööpsärki kandes kanna selle peal kampsunit, mis paljastab särgikrae. Sa ei näe nii mitte ainult stiilsem välja, vaid erinevate kihtide kandmine jätab mulje, et su ülakeha on tegelikust toekam – rindkere paistab suurem ja õlad laiemad.“ 10. „Kenad kingad, ära unusta kingi (kena tähendab, et need pole räpased, katki või sellist värvi, mis muuga ei sobi).“ 11. „Minu meelest tuleks vältida liiga madalat kaelust. Kui särgil on paar nööpi lahti, siis on see okei, aga mitte rohkem.“ (Pixabay) „Ja jumala eest, enamik T-särke pole ju tiheda ümara kaelusega – eriti just väga lõdva kaeluse ja sügava V-kaelusega särgid on minu meelest jõledad.“ 12. „Hästiistuvad khakipüksid, püksi pistetud kena särk, varrukad küünarnukkide suunas üles kääritud. Demonstreerides nii kena käekella. Seemisnahast või nahast Chukka saapad. Võtab mind alati põlvist nõrgaks.“ 13. „Hästiõmmeldud (ja kandja järgi kohandatud) ülikond. Härrased, see on nagu pesu. Investeeri vähemalt ühte ja su elu muutub.“ 14. „T-särk või nööpsärk, mina isiklikult eelistan T-särke. Puhas, ilma aukudeta, lihtne.“ (Pixabay)