Vasektoomia võtab sult ära võime lapsi eostada, aga annab midagi ka juurde: nimelt rohkem seksi.

Men’s Healthi teatel näitas Frankfurdi ülikoolis tehtud 294 paari hõlmanud uuring, et vasektoomia teinud mehed seksivad sagedamini, neil on kõrgem libiido, kõvemad erektsioonid ja võimsamad orgasmid. Ka nende naised kinnitasid, et seksuaalse erutuse tase on pärast mehe lõikust tõusnud.

Teadlased hindasid, et magamistoategevuste kasvu võib seletada sellega, et pärast vastavat lõikust „puudub kartus soovimatu raseduse suhtes“.

Kümnest uuringus osalenud mehest neli kinnitas, et seksuaalelu on pärast vasektoomiat „märkimisväärselt paranenud“ ja 12,4% meestest teatas, et seksib varasemast sagedamini. 4,5% meestest ütles küll, et seksib pärast noa all käimist harvem – aga uuringu teatel siiski suurema rahuldustundega.

Frankfurdi ülikooli uuring kinnitab suures osas paar aastat tagasi Stanfordi ülikoolis tehtud ja ligi 6000 meest hõlmanud uuringu tulemusi. Stanfordis leiti, et vasektoomia läbinud mehed seksivad kuus keskmiselt 5,9 korda, isakssaamise võimega mehed aga 4,9 korda. Ka tolle uuringu autor jõudis järeldusele, et paarikesed asuvad varasemast julgemalt asja kallale, kuna neil on kadunud kartus, et üheksa kuu pärast kostub titekisa.