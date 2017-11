Ajakiri People on alates aastast 1985 andnud kord aastas välja tiitli „Sexiest Man Alive“ ehk valinud esikaanele kõige seksikama elusoleva mehe. Kas nende sookaaslaste üle heameelt tunda või neid kadestada, sõltub igaühest endast, aga fakt on see, et enamikul meist poleks midagi selle vastu, et ise selline tiitel pälvida ...

Sel kuul ilmus tänavune maailma kõige isasema kaanepoisiga People ja sedakorda osutus tiitli pälvijaks kantrilaulja Blake Shelton. „Olen terve elu inetu olnud. Kui saan ühe aasta seksikas olla, siis teen seda meeleldi,“ sõnas mees ise kommentaariks.

Aga kes on varem maailma seksikaima mehe tiitli saanud ja sellega People’i esikaanele pääsenud? BoredPanda on koostanud ülevaate alates aastast 1990.