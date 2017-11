Mis tunne on lennata? Vastaste pihta futuristlikest relvadest tulistada? Kuidas on aga sellist mängu arendada?

Eesti mängustuudio Levity Play teeb kibedat tööd selle kallal, et valmis saada virtuaalreaalsusmäng Skyfront VR ning just selle projekti eestvedaja Marko Mänd ongi meie kaamerasilma ette sattunud, et vastata mõnele põletavale küsimusele.

Vaata lähemalt videost!