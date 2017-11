Kui sa oled kunagi omanud kasvõi üht klassikaliste teksapükste paari, siis oled kindlasti märganud, et selle ühe küljetasku sees on omakorda üks pisike tasku. Selline, kuhu saad pista näiteks mõned mündid. Mündid, mida sul siis kohe poes vaja läheb ja mille saad sealt taskukesest kätte alles pärast kõva kirumist ja tükk aega kestnud õngitsemist.

Ühesõnaga: see on täiesti mõttetu tasku ja võiks vabalt olemata olla. Miks seda aga ikka ja jälle teksade külge poogitakse?

BroBible on kasutu taskukese teema üles kaevanud ja informeerib või värskendab meie mälu: teksade tootmise algusaegadel oli see pisitasku veidi suurem ja selle eesmärk oli mahutada mehe taskukella. Eraldi oli see seepärast, et muu taskus kantav kola õrna kella ära ei kraabiks.