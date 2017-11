Selline küsimus on esitatud Redditi foorumis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“.

„Ei ole,“ leiab MaralDesa. „Mehed suudavad õppida kalligraafiat ja ilusat käekirja sama hästi (vaata näiteks keskaegseid käsikirju, mille tegid mehed). Enamikus lääne ühiskondadest õpetatakse tüdrukuid olema vaiksed ja kenad, samas kui poiste puhul on rohkem aktsepteeritud, kui nad on metsikud ja kannatamatud. Koolisüsteem ja eriti just käsitsi kirjutamise harjutamine sobib paremini lastele, kes on juba suutelised keskenduma ja kannatlikud olema. See on ühiskondlik värk, mis seotud soostandardite ja –normidega.“

„Olen kuulnud, et nii on seepärast, et kui väikesed tüdrukud mängivad, siis tegelevad nad sageli ettevaatlike ja õrnade tegevustega, näiteks küünte värvimine, juuste harjamine, teepidude pidamine. Poisid on aga samas rohmakamad, peksavad mänguautosid kokku, hüppavad puude otsast alla ja taovad teineteist keppidega. Tüdrukud harjutavad oma tegevuse käigus juba noorest east peenmotoorikat ja neil areneb parem käekiri.“