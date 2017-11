"Eesmärk on mitmekesistada nooremallohvitseride kursuse väljaõpet ning siduda harjutused matkesüsteemil praktiliste sooritustega maastikul," ütles Kalevi jalaväepataljoni operatiivsektsiooni ülem kapten Ivo Peets.

Ligi 80 kursusel osaleva sõduri põhiülesanne on saada praktiline kogemus jaoülemana juhtides mehhaniseeritud üksuse tegutsemist lahinguväljal. Ettevalmistus matkesüsteemil loob väljaõppesse uue dimensiooni, kus õppurid saavad läbi mängida tegevusi erinevates lahinguliikides ja saada oma otsustele operatiivselt tagasisidet. Sarnaseid ülesandeid saab harjutada ikka ja jälle, ilma, et see sõdureid väsitaks või tehnikat kulutaks.

Simulaatoril läbiharjutatud tegevused saavad õppurid kohe ka harjutuse praktilises osas Pakri poolsaarel asuval väljaõppealal läbi proovida. Maastikul tegutsemine on väga oluline selleks, et kinnistada nii teoreetilisi teadmisi kui ka simulaatoril läbi tehtud õpet. Lisaks annab see reaalse ettekujutuse jalaväe tegevust toetavate soomukite võimekusest.