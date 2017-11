Vallalisepõli võib olla kaunis igav, aga briti uuringufirma Mintel teatel taluvad osad inimesed seda teistest paremini. Men’s Healthi teatel leiti uuringu käigus, et 61% vallalistest naistest on üksiolemisega rahul. Mehed ei tundnud end sugugi nii mugavalt: vaid 49% leidis, et elu ilma paariliseta sobib neile. Veel tõdeti uuringus, et mehed otsivad paarilist märksa aktiivsemalt kui naised. 75% naistest ütles, et pole viimase aasta jooksul püüdnud aktiivsemalt kaaslast leida, meestest ütles sama 65%.

Igaüks, kes on elanud läbi valusa lahkumineku, teab seda, kui keerukas võib olla jälle vaba ja vallaline olla. Su elu on kardinaalselt muutunud ja sellega võib olla raske toime tulla. Eriti siis, kui sulle tundub, et endisel kaaslasel läheb üsna hästi.

Selle probleemi üks põhjuseid võib olla see, et mehed tunnevad rohkem ühiskondlikku survet oma tunded alla suruda ja neist mitte lähedastega rääkida. Aga sõpradega asjade läbiarutamine võib aidata ning see on miski, millega naised meestest paremini hakkama saavad, leiab Minteli vanemanalüütik Jack Duckett. Naised on tema sõnul „reeglina osavamad looma tugigruppe inimestest, kellega nad saavad läbi arutada oma mõtteid ja tundeid ning nii on neil vähem survet uuesti suhet vajada“. Meestel on aga raskem end avada – ja ilma usaldatava partnerita võivad nad tunda end eriti ebamugavalt.