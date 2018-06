Tee uinak, kui saabud. Kui oled väsinud, siis maga. Pole mingit mõtet hoida silmi vägisi lahti ja mõelda, et saad magama minna alles seitsme tunni pärast. Selle asemel tee lühike uinak.

Joo palju vett. Et tunneksid end lennukist maha astudes suurepäraselt, pead rohkelt vett jooma. Kohv ja alkohol pole head variandid.

Vali lend, mis sulle paremini sobib. Mõned inimesed saavad hilisõhtustel ja varahommikustel lendudel magada ja teised mitte. Kui tead, et see sul ei õnnestu, vali mõni päevane lend, et saaksid öö veeta voodis.