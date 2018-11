9 suurepärast põhjust, miks külastada Itaaliat 

Linnad on imelised. Itaalias on palju linnu, mis on tõeliselt kuulsad – ja nad on väärt kuulsust, sest on tõeliselt ilusad ja ajaloolised. Turisti jaoks on eriti mugav seegi, et paljud olulised linnad (näiteks Firenze, Milano, Pisa, Rooma) asuvad lähestikku.

PantherMedia / Scanpix

Kaunid külad, muinasjutulised järved, üksikud saared. Itaalias on nii palju vaadata ka siis, kui lähed linnast välja. Veeda aega kaunites külades koos mõnusate itaallastega või naudi muinasjutulisi vaateid ilusatel saarekestel. Muide, Itaaliale kuulub Vahemere suurim saar Sitsiilia, kus jätkub vaatamist nädalateks.

Romantika. Itaalia põhjaosas asuvat Veneetsiat peetakse üheks kõige romantilisemaks linnaks maailmas. Tee kingitus oma kallimale ning minge koos Veneetsiasse!

PantherMedia / Scanpix

Toit. Kui palju oleme kuulnud itaalia toidust! Pole ka ime, sest see on võrratu. Itaalias veedetud puhkuse ajal võtad sa igatahes juurde, kuid asi on seda väärt – pasta ja pitsa on imemaitsvad.

Kõige rohkem maailma kultuuripärandisse kuuluvaid kohti. Itaalias on 49 UNESCO maailma kultuuripärandisse kuuluvat vaatamisväärsust – seda on rohkem kui üheski teises riigis. Nii et vaatamist on küll ja veel.