Intervjueerisin kunagi Jonah Falconit, meest maailma suurima peenisega, ja avastasin, et ta elab üksildast "aseksuaalset" elu, mida ta ise nimetas "depresiivseks". Näete? Rohi on alati rohelisem ... teisel pool riietusruumi.

Kui ma olen aastaid seksi teemadel kirjutades meeste kohta midagi õppinud, siis seda, et nad tahaksid meeleheitlikult end oma varustuse suhtes hästi tunda. See tõde kehtib sõltumata sellest, mis mehel pükstes on, mikro-liikmetest taevastkraapivate lontideni.

Isegi need mehed, kes oma suuruse pärast ei põe, muretsevad sageli selle üle, et nende riistad on inetud või veidrad, lehkavad või halva maitsega. Ümberlõikamata mehed tunnevad end mõnikord veidrikuna ja ümberlõigatud mehed mõtlevad, et ehk oleks seks eesnahaga siiski parem.

Lisaks on meestel esteetilised mured armide, kõveruse, värvi, tedretähtede, tüügaste, sünnimärkide ja kubemekarvade pärast. Munanditega on seotud hiiglaslikud mured selle üle, et need on longus ja ebatasased.

Ja seda kõike enne, kui seks on üldse pihta hakanud. Siis tulevad sooritusega seotud ebakindlused: kas mu riist on piisavalt kõva, kas ma kestsin piisavalt kaua, kas mu sperma maitseb halvasti?

Nii mehed kui naised on loodud tundma end oma genitaalide pärast kehvasti. Nii meie seksuaalselt mahasurutud ühiskond toimib. Me kasutame sama sõna "munn" nii peenise kui taktitu tropi kohta ja sõna "tuss" tähistab samamoodi nii vagiinat kui haledat jobu.

Aga samal ajal loome skisofreenilisel moel fallose kui mehelikkust defineeriva sümboli kultust. Me isegi kutsume seda "mehelikkuseks". Nii pole mingi ime, et meestel on selline peenisepaatos-nukrus.

Aga nii-öelda seksperdi ja heteroseksuaalse naisena võin teile öelda, et teil on palju põhjuseid oma peenist armastada – ja mõned olulisemad näited on allpool. Võtke seda kui idioodi teejuhti peenise aktsepteerimisse.

Vagiinad on vaid nii suured

Oma täiesti ameerikalikul moel kaldume rakendama mehe erektsiooni suhtes mõtlemist "suurem-on-parem", aga keskmine vagiina on vaid 7,5-10 cm sügav. Ja see oluline G-punkt asub vaid 5-7,5 sentimeetri sügavusel.

Suurus pole tõesti oluline. Teil pole aimugi, milline näeb välja üks keskmine peenis!

Kui jääd jonnakalt suuruse küsimuses minuga eriarvamusele, siis võta arvesse seda, et tõenäoliselt pole sul keskmisest peenisest täpset ülevaadet. Õnneks on teadus keskmise suuruse välja selgitanud. Lõdvana on keskmine pikkus 9,1 cm ja ümbermõõt 9,3 cm ning erekteerunult on pikkus 13,2 ja ümbermõõt 11,7 cm.

Mõtle sellele: kui sa oled hetero, siis tüüpilisel juhul näed sa teiste meeste varustust vaid pornos ja spordisaali riietusruumis, kas pole? Kindlasti oled juba aru saanud, et XXX filmide staaridel pole keskmise suurusega meessuguorganid. Aga siinkohal midagi, mida sa ehk nende nähtavalt õnnistatud kuttide kohta ei tea: need ei pruugi olla sellised, nagu välja näevad.

Kinsey instituut sedastab: "Üldiselt suurenevad lõdvana väiksemad peenised erekteerudes suurema protsendi jagu, kui lõdvana suuremad peenised. Enamik mehi saavutab keskmise suuruse 12,7-17,8 cm. Niisiis pole peenise suurus lõdvana kuigi hea selle ennustaja, milline on see erekteerunult."

Riistad lõhnavad suurepäraselt

Näib olevat levinud tõdemus, et peenised on lehkavad. Tõsi, kui mängid aktiivselt korvpalli ja ei käi nädal aega duši all, siis omandab see vastiku haisu. Aga kui sul on elementaarne hügieen, siis pole see probleemiks. Kui üldse midagi, siis on sel kerge puidune mehelik odöör. Meile, naistele, see meeldib.

Ja maitse on ka hea

Taaskord, kui käid duši all nagu tsiviliseeritud inimene, siis ei saa me rääkida halvast maitsest. Kui sa just ei kavatse mõnd ribi eemaldada, et ise järgi proovida, siis pead siinkohal mind uskuma.

Sa võid igal pool pissida

Ilmselgelt pole see kuidagi seksiga seotud – kui sa just ei tegele "kuldse vihma" mängudega – aga, mees, olen ammu tahtnud seda hingelt välja öelda. TEIE, MEHED, SAATE URINEERIDA IGAL POOL, KUS TAHATE. Lihtsalt tõmbad oma pissitoru välja ja lased käia. Metsas, maantee servas, lumes. Te ei pea iial tundma masendust selle üle, et pissimiseks peab kükitama.

Eesnahk on vinge

Paljud kutid arvavad, et eesnahk näeb veider välja. Nad ei oska aga näha selle asja mehhaanika ilu ja seda, kui tänulik on naine selle üle, et saab sundimatult libistada oma käega üle selle pea.

Ka eesnaha puudumine on vinge

Ümberlõigatud riist on nagu kingitus ilma, et seda peaks lahti pakkima – 100% kohene rahuldus. Ükski naine ei vaidle vastu.

Peenised on "hommikuinimesed"

Igal hommikul vupsab su väikemees voodist välja sellisel moel, nagu sa ise iialgi ei suuda. See on tõesti inspireeriv. Sel kutil on särtsu. Kui räägime õigesti elamise eeskujudest, siis on see liisuheit peenise ja Dalai-laama vahel.

Seemnepurse on võimas

Ilmselt ei pea ma sind selles liiga palju veenma. Kuigi ma ei mõtle siinkohal vaid seda, et ühine ekstaas on võimas. See on ka naudingu dramaatiline visuaalne väljendus. Looduse tulevärk!

Su vemb on ilus asi