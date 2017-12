"Millega te tegelete?" küsib arst oma patsiendilt.

"Ma olen mustkunstnik."

"Ja milline on teie parim trikk?"

"Ma saen naisi pooleks."

"Kas see on raske?"

"Üldse mitte. Ma teen seda juba lapsest saadik."

"Kas teil on ka õdesid?"

"Jah, seitse poolõde, härra doktor."