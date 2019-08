Eesti suurima laeva hukust pääsenud vallutasid Prangli

Eesti sai uue suurima laeva 1932. aastal, kui Osaühisus Kalandus ostis üle saja tuhande krooni eest seni peamiselt New Yorgi ja Aasia vahel kaupa vedanud teraskerega kuunartüüpi kahemastilise auriku. 12. mail saabus see Tallinna. Laevale anti nimi Eestirand ja see seadmestati heeringapüügi emalaevaks.