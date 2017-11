Üheks olulisemaks ja edukamaks episoodiks Suvesõjas sai Tartu ülestõus. Suurima Tartus tekkinud vastupanuorganisatsiooni tuumiku moodustasid Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) liikmed. Juba 1940. aasta sügisel peetud seltsi juhatuse koosolekul langetati otsus, et EÜS ei tunnista Nõukogude okupatsiooni ja teeb kõik, et selle vastu võidelda. Oma staabi asukoha järgi sai grupp nime Eesti Tervishoiu Muuseumi (ETM) rühm. Märtsiks 1941 selgemalt moodustunud üksus sõlmis sidemeid teiste vastupanurühmadega nii Tartus kui ka Tallinnas ja sõja alguse järel Tartu ümbruse metsavendadega.

Rahvas valgus tänavatele, rebiti maha punalippe ja heisati sinimustvalgeid, lauldi Eesti hümni. Meeleolu oli ülev. Puhki kontori hoovi (Kaitseliidu maja vastas) asunud partisanide staabile oli aga selge, et oht pole sugugi möödas. Peagi avasidki Punaarmee 11. Laskurkorpuse üksused Emajõe vastaskaldalt algul kergerelvadest, siis aga suurtükkidest tiheda tule. Linnas puhkesid tulekahjud. Kuigi jõe lõunakaldale õnnestus partisanidel kaitseliin moodustada, oli võimalus, et ülekaalukas punavägi üritab ülestõusu maha suruda, ometi enam kui reaalne.

17. juuli. Ööd mööduvad kahurimürina saatel. Tulistatakse patareidest meie selja taga, vastatakse jõe ja linna tagant. Linn põleb /…/ Tunnen kohutavat ängistust. On, nagu rebitaks mu sisikonda välja. See on mu kodulinn, mis sealt vastu kajab kui tühi vaat /…/ Ühel ööl nägime, kuidas tulekeeled ja suitsupilved siirdusid Peetri kiriku tornist üha enam ja enam paremale poole. Seisime Tuklaga kraaviserval. Vaatasime teineteisele otsa, mõeldes ühte ja sama. Ta võttis mul ümbert kinni ja lausus: „Nüüd on ka meie kodu läinud.””