Kust tulid need segadusse ajavad eestikeelsed käsklused ja üleskutsed? Tavalised Saksa sõdurid ja ohvitserid ju eesti keelt ei osanud. Eks need tulid esimeste ülejooksnud eestlaste suust. Sakslased kasutasid võimalust teha eestikeelset propagandat ja saatsid vabatahtlikke tagasi 249. diviisi kaaslasi agiteerima.

Toores hobuseliha

Jõudnud 19. detsembril uutele positsioonidele, ei suutnud 249. diviisi näljased ja kehvalt varustatud sõdurid kaevuda, kuna maapind oli külmunud ja varasematel kurnavatel rännakutel olid ka sapöörilabidad ära visatud. Siiski on andmeid ka kaevikute kaevamisest, ilmselt polnud olukord erinevates rindelõikudes ühesugune.

Lihtsa sõduri meeleolu kirjeldab üks anonüümseks jäänud laskurkorpuslane:

„Tugevas ülekaalus Saksa lennuväe poolt olid meie toiduvoorid hävitatud ja me viibisime rindel juba kolmandat päeva toiduta. Kord lubati hirsiputru, aga alanud kibeda granaadipilduja tule all kallasid köögimehed katlast pudru maha ja kihutasid hobustega minema. Jäime jällegi ilma. Ainult tubakaga oli õnne, sest koorem oli rindele pärale jõudnud. Kuna haavatute ja surnute näol oli rivist väljalangenuid, saime ka nende osa endile.

Mehed püüdsid toiduks haavata saanud hobuseid tappes nende liha küpsetada, kuid kardetav oli lõket süüdata, sest sakslased juhtisid kohe tule sellele pihta. Kord metsas väikese lõkke ümber kogunenud ja liha küpsetama hakanud meeskonda juhtunud täistabamuse läbi hukkus korraga palju mehi. Lõke oli heaks märgiks. Teine kord nägime metsas raskesti haavatud hobust ja lõime ta maha. Mõne minuti jooksul tükeldati see ja söödi samas toorelt. On meelde jäänud, et ühel mehel oli käes gaasitorbiku voolikut meenutav hobuse kõri, mille otsast ta tükke hammustas.”

20. detsembril võtsid Saksa 291. jalaväediviis ja 20. motoriseeritud jalaväediviis tankide toetusel ette rünnaku 249. eesti laskurdiviisi ees kaitsel asunud 19. kaardiväediviisi vastu ja lõid selle lahingukorra segamini. Laskurkorpuslased sattusid sakslaste ägeda suurtüki- ja miinipildujatule alla. 21. detsembri hommikul tungisid sakslased tugeva suurtükitule toetusel 249. diviisi positsioonidesse.

500 meest jooksis üle

Diviisi komandör Artur Saueselg, staabiülem Artur Simson ja tagalaülem Johan Lombak, kes polnud suutnud paari eelneva päeva jooksul diviisi kaitseriba rajamist organiseerida ega isegi sõdurite toitmise eest hoolitseda, kaotasid sakslaste rünnaku edenedes pea ega tulnud toime diviisi lahingutegevuse juhtimisega. Sakslaste esimese löögi tõrjus suuri kaotusi kandes 921. polgu 2. pataljon. Seejärel murdsid sakslased 249. laskurdiviisi kaitseliinist läbi ja püüdsid eestlasi sisse piirata. Nüüd avanes Punaarmees võitlemisest tüdinenud eestlastele soodus võimalus end sakslastele vangi anda ehk üle joosta. Sakslaste kätte sattus vangi umbes 800 meest, sealhulgas 60 komandöri (ohvitseri), pataljoni komissar ja üks politruk. Teistel andmetel läks 21. detsembril 249. diviisi 925. ja 921. laskurpolgust sakslaste poole üle umbes 500 meest.

925. polgu roodukomandör V. Selge kirjeldab üleminekut-vangilangemist nõnda:

„22. detsembril teostasid sakslased tugeva kahuritule ja soomusüksuste toetusel vasturünnaku, eesmärgiga murda välja Velikije Luki linnani ja vabastada piiramisrõngast sealne sissepiiratud garnison. 925. polgu ees olevad vene üksused löödi puruks ja sakslaste rünnakukiil tungis polgu keskel asuva 2. pataljoni positsioonidesse. Suurema vastupanuta andis peaaegu kogu 2. pataljon ja osa 1. pataljonist end vangi. Mõned üksused marssisid koguni rivikorras üle. Niiviisi sattus sakslaste kätte vangi umbes 800 meest, sellest arvust 60 ohvitseri, pataljoni komissar ja üks politruk kaasa arvatud.

Vangid kogunesid ühe põleva küla vahele, kuid sattusid seal venelaste marulise kahuritule alla, mille tõttu paljud said surma ja haavata.”

921. polgu 1. ja 2. pataljon langesid sakslaste rünnaku alla positsioonidel Alekseikovo külas ja piirati ümber. Suur osa meestest võeti vangi, ülejäänutel õnnestus laiali hajuda või piiramisrõngast välja murda. Küla läks sakslaste kätte. Seejuures oli 2. pataljoni komandör major Lepik eelmisel päeval mürsutabamusest surma saanud, uus määratud komandör, alampolkovnik Jaan Rooma viibis otsustaval hetkel tagalas polgu staabis.

Naaberpolgule appi saadetud 925. polgu 2. pataljon (komandör kapten Arvid Vasar) aga läks peaaegu täies koosseisus üle. Kapten Vasar sai ise lahingus haavata, jäi punasele poolele ja see maksis talle elu. Juba 24. detsembril arreteerisid ta eriosakonna mehed ja ta mõisteti 30. detsembril surma. Surmaotsus asendati kümneaastase vangistusega, seejärel saadeti Vasar karistuspataljonis rindele, kus ta tõenäoliselt hukkus.

„Käed üles!“

„Ühe sügava augu põhjas usaldasime pimedas lõkke süüdata ja hakkasime märgi jalarätte kuivatama. Andsin seal hernejahu ka jaoülemale. Ta lausus mulle ilmse tagamõttega, et vahest saame ka varsti valget leiba. Taipasin otsekohe, mida ta sellega ütelda tahtis. Ta oli korra juba sakslaste poolel käinud ja tagasi lastud teisi kaasa kutsuma ning soovitas temaga koos ka minul sakslaste poole üle joosta. Olin nõus ja hakkasime varjatult liikuma, aga teel märkas meid üks haavatud venelane ja püüdis takistada. Võtsime tal püssi käest ja jooksime edasi. Varsti kõlaski järsk käsklus: „Hände auf!” Sakslane andis mulle mütsimärgi eest pool pätsi leiba. Teisele andsin kindad. Maha oli loobitud suur hulk püsse ja meiegi heitsime omad samasse hunnikusse.

Koondumiskohal oli hulk eestlasi, räägiti, et 800. Haavatute kaasavõtmiseks saime paadikujulised kelgud (pulkad) ja liikusime kohani, kus autod enne rinnet peatusid. Autodel viidi tahapoole.”

Loomulikult polnud kõik Velikije Luki lahingus vangistatud laskurkorpuslased ülejooksikud. Oli ka mehi, kes soodsat juhust kasutades end vangi andsid või olukorrast tingitult vangi langesid, nagu sõjas ikka juhtub. Sakslaste kätte sattunud politrukid ja komissarid vaevalt üle joosta soovisid. Ka ülemineku põhjused olid erinevad. Oli neid, kes vihkasid Nõukogude Liitu ja kommunismi; neid, kes ei soovinud osaleda võõras sõjas; neid, kes soovisid lihtsalt ellu jääda ja koju tagasi pääseda. Välisrindel olles kasutasid juhust sakslaste poole üleminekuks need eestlased, kes olid teinud selle otsuse enda jaoks juba mobiliseerimisel või tööpataljonides vireledes.

Üleminek talveoludes ägedate lahingute ajal, kui niikuinii juba valitses Punaarmees eestlaste suhtes usaldamatus, oli väga keeruline. Kohati (nagu Alekseikovo all) õnnestus üleminek mitmesajal mehel korraga, kuid suuremalt jaolt toimus see ainult väikestes 5–10mehelistes salkades ja isegi üksikult.

Üks selline väiksem grupp koosnes kahest ohvitserist ja kahest sõdurist. Tõenäoliselt oli 925. laskurpolgu 3. pataljoni komandör Naaber (Kaukaasia eestlane) ise üks ülejooksmise algatajaid. Koos temaga läksid sakslaste juurde rühmakomandör leitnant Tiirmann ja veel kaks meest.

„Kas proovime?“

Sündmuse kohta on meil ka asjaosaliste endi versioon. Nimelt kirjeldas Tiirmann oma põgenemist ajalehes Eesti Sõna kevadel 1943.

„Olime jõudnud juba rinde otsesesse ligidusse, kui minu juure tuli meie pataljoniülem, keegi N. Venemaa eestlane /millegipärast ei tahetud Naaberit nimepidi nimetada. – H. O./. Ta hakkas minuga pikemat juttu ajama, küsides, mida arvan praeguse sõja tulemustest ja kuidas võiksid asjad kujuneda. Esialgu olin umbusklik, kuid siis hakkas ta mulle usaldatavana tunduma. Lõpuks ta küsis aeglaselt ja kaaludes. „Mis te arvate, kas proovime?”

Kui olin tükk aega vaikinud, lisas ta: „Te mõistate küll, mida ma mõtlen?!”

Alles siis julgesin vastata: „Proovime!”

Ainult niimoodi võisid mehed üksteisega kõnelda mõttest, mis mõlkus kõikide peas …

Sellejärele eraldusimegi oma üksusest, kaasa võttes veel paari ohvitseri, ja hakkasime liikuma rinde poole. Oli ka viimane aeg. Politrukid ja komissarid tulid meile vastu, kirudes, et terved rühmad jooksevad üle. Mindi kiiruga tahapoole abi otsima. Meie oma komandöri tunnustega pääsime venelastest mööda.

Järsku oli ees küla. Me ei võinud aimatagi, kas seal asusid sakslased või venelased. Pidasime hulk aega nõu, kuidas edasi minna. Kartsime roomates endale tõmmata sakslaste tuld, püsti minnes oli hirm venelastele sattuda. Lõpuks otsustasime edasi minna rahulikult ja püsti. Kalkuleerisime: kui ees on sakslased, siis nad loodavad meid tulistamata tabada, kui aga venelased, siis valetame, et meid on saadetud.

Nii liikusime edasi, kuni järsku kuuldus hüüatus: „Halt!”

Oli üks saksa eelpost. Ütlesime, kes oleme, ja meid võeti vastu nagu parimaid sõpru. See, mida siin rindel nägin punase omaga võrreldes, oli nagu päev öö kõrval!”

Igatahes tõmmati suuri kaotusi kandnud ja usalduse kaotanud 249. diviis juba 23.–24. detsembril tagalasse, kindral Lembit Pärna käsul tagandati oma ametipostilt diviisikomandör polkovnik Artur Saueselg ja staabiülem polkovnik Artur Simson. Seejuures diviisi komissar Nikolai Puusepp jäi millegipärast oma kohale edasi.