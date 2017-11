Aasta kõige kaunim aeg on ukse ees, mistõttu on paljud juba hakanud mõtlema, mida sel aastal oma lähedaste jõulupakkidesse soetada. Jõulude eelne aeg tekitab enamasti elevust, ent nii mõnelegi ka stressi. Selleks, et jõuluaega võimalikult mõnusalt nautida, tasuks juba varakult kinginimekirjad valmis kirjutada ning ostud teha. Selleks, et jõulukingituste soetamine iga-aastaseks õudusunenäoks ei muutuks, annavad järgnevalt nõu Eesti ühe suurima e-poe kaup24.ee spetsialistid.

Otsusta, kellele sel aastal kingitusi teed

Niipea, kui kauplused ja linn jõuluehteisse sätitakse, haarab paljusid meid täielik jõulumaania. Soovime soetada taas uusi jõulukaunistusi ning vahvat jõulunänni sõprade kingipakkidesse. Siiski tasuks kainet mõistust säilitada ning oma eelarve rahulikult üle vaadata. Enne jõulukingituste soetamist võiksid koostada nimekirja lähedastest, kellele üleüldse kingitust plaanid teha. Teinekord on armas sõpra või tuttavat ka kena jõulukaardiga meeles pidada ning sinna oma soojemad soovid kirja panna. Tänasel päeval on väga meeldiv üllatus ning ka haruldus leida postkastist ümbrik, milles vahva jõulukaart.

Pane paika eelarve

Juhul kui Sa ei mõtle enne kinkide soetamist läbi summa, mille sel aastal kingituste alla matad, võid leida end pärast jõule olukorrast, kus ei jõua palgapäeva kuidagi ära oodata. Seetõttu tasukski lähedastele soetada veidi kallimad kingid ning sõpradele-tuttavatele pigem sümboolsed pakikesed, mis sisaldavad näiteks enda kätega valmistatud maiustusi, teesegusid või muud taolist. Heaks lahenduseks on sõpradega eelnevalt kokku leppida, millises summas kinke sel aastal vahetate. Kindlasti ei tasuks elu enda jaoks keeruliseks muuta ning kõikidele sõpradele tingimata jõulukink osta.

Koosta kinginimekiri

Jõulude perioodil on poodide riiulid erinevate vahvate jõuluasjadega kuhjatud ning tundub, et üks vidin on praktilisem kui teine. Nii on vaid esmapilgul. Kindlasti tuleks enne poodi minekut kirja panna, mida ühele või teisele kinkida soovid. Ilma nimekirjata poodi suundumine on üsna suur viga, sest nii raiskad Sa märkamatult suurel hulgal raha ning tulemuseks suur hulk jõuluvidinaid, millega kellelgi reaalses elus miskit peale pole hakata.

Kutsu sõber jõulukingirallile kaasa

Kui Sa oled üks neist, kes jõulukinkide maratonist tihti liialt hoogu satub, siis tasub kindlasti sõber endaga poodidesse kaasa meelitada. Ning seda väga lihtsal põhjusel: et kingituste eelarve lõhki ei läheks. Kaks pead on alati parem kui üks.

Soeta kingid e-poodidest

Pole mingiks saladuseks, et internetikauplustes on hinnad soodsamad ning ka tootevalik tunduvalt rikkalikum. E-poodidest leiad kahtlemata kõikidele lähedastele sobivad kingid ning lisaks hoiad suuresti kokku raha ja aega. Sel moel saad poodides sihitult ringi kõndimise asemel veeta kvaliteetaega oma lähedaste seltsis.