Kui palju kordi on sul juhtunud, et otsid internetist midagi ja siis on järgmisel hetkel selle asja reklaam peaaegu kõigil teistel sinu külastatud veebisaitidel ning sotsiaalmeedialehekülgedel? Veebikasutaja jälgimine pole midagi uut, märgib The Hacker News.

Suurem osa veebilehekülgedest jäädvustab kasutajate internetitegevusi, aga hiljuti Princetoni ülikoolis tehtud uuring tegi kindlaks, et sajad saidid salvestavad iga viimase kui netis tehtud liigutuse, sealhulgas otsingud, klahvivajutused, üles-alla kerimise kombed ja üldse iga liigutuse.

Ülikooli infotehnoloogiakeskuse teadlased analüüsisid 50 000 maailma kõige populaarsemat internetilehekülge ja leidsid 482 sellist (mitmed vägagi tuntud), mis kasutavad uut veebikasutaja jälgimise tehnoloogiat, et uurida tema kõiki samme.

„Session Replay“ tehnoloogiat kasutavad isegi mitmed kõige populaarsemad saidid nagu näiteks The Guardian, Reuters, Samsung, Al-Jazeera, VK, Adobe, Microsoft ja WordPress. Kasutaja iga liigutus pannakse kirja ja vastavad andmed saadetakse siis kolmandale osapoolele analüüsimiseks.

„Selline andmete kogumine võib luua olukorra, kus tundlik teave nagu näiteks terviseandmed, krediitkaardiparoolid ja muud isiklik informatsioon lekib salvestamise käigus kolmandale osapoolele,“ sõnas Princetoni teadlane Steven Englehardt. „Nii võib kasutaja saada haavatavaks identiteedivargusele, netipettustele ja muule soovimatule käitumisele.“