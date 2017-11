Jalatsid mängivad meie igapäevases elus väga suurt rolli ning selleks, et vältida tervisehädasid, tuleks valida mugavad ning hästi istuvad jalanõud. Väga oluline on endale ka sportimiseks võimalikult hästi istuvad spordijalatsid valida, sest õigesti valitud jalavari aitab headele sportimistulemustele suuresti kaasa.

Tänasel päeval on spordijalatsite valik ääretult lai, mistõttu tasub enne ostu mõned asjad selgeks mõelda. Järgnevalt annamegi nõu, kuidas endale sobivad ning hästi istuvad spordijalatsid valida.

Mida põhjalikumalt valiku läbi mõtled, seda mugavamad jalatsid leiad

Suurus. Kõige olulisem on valida endale õiges suuruses jalatsid. Paljud naised soovivad kenad ning veatud välja näha ning valivad seetõttu sageli liialt väikesed jalatsid. Kitsad jalanõud võivad põhjustada aga seljavalusid. Seetõttu tuleks spordijalatseid valides tähelepanu pöörata õigele suurusele ning jalatsite kandmismugavusele.

Hind. Väga oluline on enne ostu paika panna ka eelarve, kui suurt summat oled nõus spordijalatsite peale kulutama. Kui hinnaklass paigas, on ka valiku langetamine tunduvalt lihtsam. Sportimiseks mõeldud jalanõud ei ole kindlasti kuigi soodsad, ent sellest hoolimata tuleks valida kvaliteetsed jalatsid. Tuntud spordijalatsite tootjate mudelid võivad Sind teenida suisa aastakümneid.

Mudel. Spordijalatseid on väga erineva mudeliga, mistõttu peaks igaüks leidma midagi just enda maitsele. Kindlasti tasub valida üsna klassikalise välimusega jalatsid ning pigem vältida väga moodsaid viimase peal mudeleid. Seda eelkõige põhjusel, et kvaliteetsed jalatsid teenivad meid truult pikki aastaid. Liialt moodsad jalanõud võivad üsna pea moest minna, ent klassikalise välimusega jalatseid on hea kanda ka kümne aasta möödudes.

Eesmärk. Spordijalatseid on väga erinevate spordialade jaoks – mõni jalanõu sobib eelkõige sörkimiseks, teine kõndimiseks, kolmas aga aktiivseks sportimiseks, näiteks jalgpalli või korvpalli mängimiseks. Kuna valik on väga lai, tasub teinekord nõu pidada mõne spetsialistiga, kes aitab Sul valida just Sinule kõige paremini sobivad jalatsid. Seda ka juhul, kui soetad jalatseid e-poest, sest ka e-poodides on olemas konsultandid, kes nõus tekkinud küsimustele vastuseid leidma.

Disain. Nii nagu sobiv mudel, on oluline ka jalatsite disain. Hinda, milliseid mustreid ja värvitoone Sa sportimisel eelistad. Sest tegelikult muudavad kenad ja stiilsed spordiriided ja –jalatsid sportimise tunduvalt meeldivamaks ning motiveerivad igapäevaselt treeninguid ette võtma.

Bränd. Mõne jaoks on oluline leida võimalikult soodsa hinnaga jalatsid, teise jaoks on tähtis küsimus jalatsite tootja. Fakt on, et tuntud tootjate mudelid on küll kallimad, ent kordades kvaliteetsemad ja vastupidavamad kui tundmatute ning odavate jalatsitootjate toodang. Kuna spordijalats peaks teenima meid aastakümneid, siis tuleks nendesse investeerida nii palju kui võimalik.

Materjal. Materjal on samuti oluline kriteerium. Seda tuleks arvesse võtta eriti juhul kui spordid üsna palju välistes tingimustes. Siinkohal tasuks taas nõu pidada konsultantidega, kes aitavad parima võimaliku valiku langetada.