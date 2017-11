Taani vibulaskja Lars Andersen armastab demonstreerida, kuidas ajaloolisi vibulaskmise vägitegusid on võimalik ka tänapäeval järgi teha – piisava harjutamise järel. Näiteks on ta suutnud alistada sellise saratseeni vibuküttide triki nagu kolme noole laskmine 1,5 sekundiga, kirjutab Popularmechanics.

Ning nüüd teeb Andersen midagi sellist, mida aegu tagasi suutsid osavaimad Inglise ja Araabia vibukütid: laseb vibunoole nurga taha.

„Seda on võimalik teha tavaliste nooltega, aga õppida on seda lihtsam sellise noolega, mille ots avaldab õhule vastupanu,“ sõnab mees video juures olevas kirjelduses. „Parim viis on seada noole eesotsa ekstra kogus sulgi.“

Mitmeid Anderseni vibulaskmistrikke saab vaadata allolevast videost.