Federico Ciccarese ja tema ettevõte Youbionic mõtlevad lähitulevikule, mil kogeme kõike nähtavat läbi täiustatud reaalsuse. Ning ühtlasi mõeldakse ka sellele, kuidas inimkeha saaks toimetada uuenenud maailmas täiustatud füüsise abil.

Kuidas see välja peaks nägema, küsib Gizmodo. Ja vastab: alustuseks võib igaüks soetada endale 2000 dollari (u 1700 EUR) eest 3D-prinditud kinda, mis tekitab sulle käsivarre otsa senise ühe käelaba asemel kaks.

Selle uuendusliku seadeldise võimalikud kasud on ilmselged. Näiteks võiks teoreetiliselt kahekordistuda klaviatuuril klõbistamise kiirus. Ja sinust saab iga peo nael, sest võid (4000 taala eest) korraga libistada õlut neljast kätes olevast pudelist. Või kui sul on vähem raha, siis kahest, aga nii, et üks käsi on vaba.

Kuidas see seadeldis välja näeb ja toimib, vaata allolevast videost.