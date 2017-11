Lett pole lihtsalt pind, kuhu oma jooki asetada. See on ühtlasi ka barjäär, millest külastaja ei tohiks üle nõjatuda, et oma telefoni laadima panna või uut klaasi haarata. Isegi, kui ta arvab, et on „oma“.

Must või muud värvi, aga täna on reede, mis tähendab, et ka üle Eestimaa läheb hulk inimesi töönädala lõpetuseks baari kurku kastma ja sõpradega kohtuma. Aga baarides ja pubides kalduvad inimesed sageli käituma teisi häirivalt, tobedalt või lausa nõmedalt ja seda isegi mitte tingimata alkoholijoobe pärast. Thrillist pani kirja 17 reeglit, mida võiks iga mõistlik inimene baari külastades järgida.

Viisakas ja sõbralik inimene annab vahepeal baaritöötajale tippi.

Tunne oma baari ja käitu sobilikult

Sa ei telliks peenes Itaalia restoranis burgerit. Samamoodi ei peaks sa lihtsas õllepubis küsima mingit ülipeent kokteili.

Rahaga ei lehvitata

Sõrmede nipsutamine või rahatähega vehkimine baarimehe tähelepanu saamiseks on kindel viis tema tuju rikkuda ja anda talle ettekäänet teenindamisega venitada. Ta tuleb siis, kui saab.

Ära okupeeri mänge

Lauajalka, noolemäng või muu – kui näed, et ka teised tahaksid proovida, siis ära klammerdu tundideks selle külge.

Rahvast täis baaris ära jää tellimusega mökutama

Teenindaja vehib ringi, et täita januste rahvahulkade tellimusi ja järjekord on taga. Ära hakka tema käest küsima veinisoovitusi või midagi arutama – kui ta sinuni jõuab, siis anna talle kohe kiire tellimus.

Ära jäta kempsu maha rõvedamana kui see enne sind oli

Astu sisse, aja asjad ära ning ära jäta endast korralagedust maha.

Ära ole hamster

Termin (inglise keeli küll gerbil ehk liivahiir – toim) käib nende baarikülastajate kohta, kes laotavad salvrätid, kannualused, menüüd, tšekid ja kogu muu pabermaterjali ribadeks rebituna üle laua laiali. Sa võid küll olla närviline või rahutu, kannatada mingi moodsa kompulsiivse häire all või mida iganes, aga püüa end talitseda – baaritöötajate jaoks on sinu tekitatud segaduse likvideerimine kohutavalt tüütu. Ka ära topi salvrätikuid klaasi.

Ära löö teenindajale külge

Kui baaridaam peaks sind hirmus veetlevaks, siis teeks ta sulle ise lähenemiskatseid. Aga üsna tõenäoliselt ei tee.

Kui arvega on mingi jama, siis ütle

Olgu sel liiga palju või liiga vähe jooke kirjas – märgi see viisakalt ära.

Kui lõhud klaasi, siis tunnista üles

Klaasi lõhkuda on piinlik. Aga märksa piinlikum ja ohtlikum on see, kui keegi su salamisi jalaga kõrvale lükatud kildude peale astub ja end vigastab.

Kui midagi maha pillad, siis tunnista üles

Keegi ei taha näidata, et ta on kohmakas-ohmakas. Aga baaritöötajatel on sellest ükskõik – nad lihtsalt ei taha, et keegi libastuks ja kukuks.

Hoia teenindajatel jalust

Kui oled vähemalt korra jäänud ette teenindajale, kes püüdis sinust mööduda õllekanne täis kandikuga, siis seisad ilmselt vales kohas.

Keegi ei peaks kuulma su telefoni

Suhtumine telefonidesse peaks olema nagu vanematel lastele 19. sajandil: neid peaks olema näha, mitte kuulda. Räägi ümbritsevate inimestega, mitte telefonis kes teab kellega.

Muusikaautomaat on kõigile

Paljukest meie maal baarides muusikaautomaate on, aga kui sul on võimalik ise muusikat valida, siis võiksid ka meil ikka arvestada sellega, et näiteks tsiklimeeste kõrtsus ei viitsi keegi Getter Jaanit kuulata.

Ära kurda baarimehele kallite hindade üle

Baarimees ei otsusta selle üle, mida käsitööõlu maksab.

Ära roni tühjas baaris võõrale külje alla