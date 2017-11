Daily Mail vahendab uuringut, milles vaadeldi, mis on peamised põhjused, miks lennukis alkoholi tarbitakse. Küsimustele vastasid britid.

Kõige sagedasemaseks põhjuseks (44% vastanutest) osutus see, et inimesed pabistavad lennates ja alkohol maandab pingeid. 43% tunnistas, et joob, sest alkohol on tasuta. 41% nentis, et pummeldab alati rohkem, kui on puhkusel.

Sagedaste põhjustena toodi veel välja see, et lennukis on tore juua, alkohol paneb magama, reisitakse nendega, kes joovad ning suurt reisiseltskonda on tänu alkoholile kergem taluda.