"Kas me oleme juba seal? Aga nüüd? Aga nüüd?" – selliseid lauseid on kuulnud ilmselt enamik lapsevanematest, kes oma põnnidega on reisinud.

Daily Mail annab nõu, kuidas lahutada kõige paremini laste (mõnest kuust kuni kuuenda eluaastani) meelt. Kõige esimene samm on anda neile tegevust. Näiteks tasub nendega jalutada mööda vahekäiku ning mängida mänge, mis eeldaks, et nad saavad ringi vaadata (leia mees, kes kannab punast T-särki jne).

Kindlasti tasub käsipagasisse poetada mõni värviraamat.