Kui sinu unistuseks on olnud elada idüllilises Šveitsi külas, siis on ehk see pakkumine täpselt sobiv sinu jaoks!

Šveitsi lõunaosas asuva Albineni küla volikogus arutletakse tõsiselt võimaluse üle premeerida kõiki külasse kolinud inimesi rohkem kui 21 000 euroga (täpsemalt 25 000 šveitsi franki ehk 21 380 eurot), kirjutab The Local. Iga lapse eest, kes võetakse kaasa, maksaks linn 8500 eurot. Kui tulla neljaliikmelise või suurema perega, siis makstakse ligi 60 000 eurot.

Viimastel aastatel on küla elanikest tühjaks jooksnud, praegu elab seal alaliselt vaid 240 inimest (kuigi tuleb öelda, et elanikerekord on olnud kõigest 380 ja seda 1900. aastal). Hiljuti suleti Albineni kool, sest seal polnud piisavalt õpilasi.

Loomulikult on ka Albinenisse kolimisel oma konks. Külas tuleb elada alaliselt (suvekodu soetamine ei sobi), uued elanikud peavad olema alla 45-aastased ning sinna peab jääma vähemalt 10 aastaks (muidu tuleb rahasumma tagasi maksta).