Sissejuhatuseks tuleb mainida, et kuigi artikli pealkirja kokkulangevus Endla teatri samanimelise etendusega on juhuslik, pole insenerid seda autot konstrueerides midagi juhuse hooleks jätnud.

Suzuki on tuntud eristuja automaailmas ning Ignist teistega juba segamini ei aja. Lisaks on seda autot raske kuhugi klassifitseerida. Ta on lihtsalt … Ignis. Suzuki Ignis.

Mullu esitletud auto on teine mudelipõlvkond. Esimese näol oli tegu lihtsa autoga, mille trumpideks olid soodne hind koos kerge kere ja nelikveo võimalusega. Seda toodeti aastail 2000-2008 ja neid võib meie teedel-tänavail veel kohata.