Püsivalt trenni tehes tunned sa end oma kehas paremini. Trennisaali vältimiselt – isegi täiesti normaalsetel põhjustel – võib olla vastupidine efekt. Kui inimene tunneb end trennist särtsu saanuna ja on oma keha osas enesekindel, siis on ka tõenäolisem, et ta algatab partneriga seksi ja naudib seda.

Oli kord aeg, mil sa olid valmis naisega silmapilkselt voodisse hüppama, kui too kasvõi vihjas sõnale „seks“. Aga nüüd tundub sulle, nagu oleks libiido kuidagi ... kadunud. Vana kiimakott, kes sinu sees elas, on kadunud. Aga kahanenud libiidol on suhtespetsialistide ja meedikute teatel mitmeid selliseid põhjuseid, mida on sul endal võimalik mõjutada. Kümnest sellisest annab ülevaate Men’s Fitness .

Unepuudus võib vähendada seksiisu hormooni testosterooni taset kuni 15%. Ühtlasi hoiab see hormoon jõudu, lihasmassi ja luude tihedust. Unusta oma hilisõhtune .... filmide vaatamise komme ja võta sihiks 7,5 tundi und.

3. Kipud elama kiirtoidust

Jah, tõsi: kiirtoidu söömise komme võib olla süüdi su olematus seksuaalelus. Liigne rasv ja sool takistavad vereringet ning võivad tekitada puhitunud ja dehüdreerunud tunnet. Kõik see võtab seksisoovi ja -isu ära.

4. Kisud endal juukseid välja

Väga stressirohke tööprojekt mitte ainult ei tekita unetust ja isupuudust, vaid tõmbab ka libiido alla. Krooniline stress mõjutab soovi seksida, kuna mõtted ja energia lähevad mujale. Kui sa ei saa stressiallikat oma elust välja visata, siis leia endale sobiv meetod selle maandamiseks: olgu see jooga või jõutrenn. Ühtlasi ümbritse end inimestega, kes sinust hoolivad, mitte ära ole oma ärevuses üksi.

5. Kipud rohelist suitsetama

Et kanep on mõnel pool legaalne, ei tähenda veel seda, et seda tingimata peaks suitsetama. Marihuaanal on leitud seoseid kognitiivsete funktsioonide langusega ja ka tõmbab isegi paar mahvi testosteroonitaseme kuni 24 tunniks alla.

6. Kaldud maiustustega liialdama

Küpsised, maitsestatud kohvijoogid ja muu suhkrurohke ujutab su rakud üle glükoosiga. Glükoos, mida keha ära ei kasuta, ladestub rasvana, mis sisaldab aromataasi. See on ensüüm, mis muudab meeshormooni testosterooni naishormooniks östrogeeniks.

7. Sul on nutisõltuvus

Kui nii sina kui su daam mõlemad 24/7 sülearvutite või iPhone’ide ees istute, siis pole lootust, et te saaksite samas teineteise seltskonda nautida. Nii kurnatakse suhet ja ühtlasi kahaneb seksi-isu. Ka on seksituju raske leida, kui sekund tagasi oled saatnud töömeili või laikinud oma ema fotot.

8. Sa ei suuda unustada ja andestada

Oled ikka veel tüdruksõbra peale tige mingi asja pärast, mis ta hiljuti tegi? See võib temas alateadlikult vähendada sinu veetlust magamistoas. Lahendamata pahameeletunne ei lase sul n-ö kohal olla ja nii on keerukam ka seksima hakata. Lõpeta asjade vaiba alla lükkamine ja räägi neiule ära, mis sind närib. See võib viia nääkluseni, aga vahepeal on hoopiski ühe pöörase püherdamise katalüsaatoriks.

9. Ravimid

Enne, kui hakkad mõtlema tablettide võtmisele libiido tõstmiseks, vaata oma olemasolev ravimikarp üle ning vajadusel konsulteeri arsti või apteekriga. Nii mõnigi neist tablettidest võib libiidot ja seksi-isu kahandada.

10. Unenapsid