Sellest ajast saati, kui hakkasime mõtlema teiste taevakehade vallutamisele, on mõttekohaks olnud kohapealne transport. Ringiliikumise seni veenvaim viis on rehvide kasutamine, kirjutab BGR. Aga tavaliste õhtuga täidetud kummirehvidega võib kosmoses tekkida kõikvõimalikke probleeme – eriti, kui need juhtuvad tühjaks minema.

Esimesel kuukulguril olid metallist veljed terasest vedrudega, mis pakkusid sõiduvahendile toetavat nõtkust ilma enda sisse mingit gaasi vajamata. Probleem on aga see, et vedrude jõudlus ajapikku väheneb, need hakkavad deformeeruma ja nii kaotavad rehvid oma kuju.

Niisiis võttis NASA algse idee – metallist vedruratta – ja tõi inseneritöö juures kasutusele tänapäevased materjalid. Tulemuseks on uut tüüpi metallvedruratas, milles kasutatakse terase asemel nikli ja titaani sulamit. Kui vedru liigub, siis aatomid ei deformeeru, vaid selle asemel korraldavad need end ümber. Nähtuse nimi on „kujumälu sulam“ ja see tähendab, et rehvi võib lõputult deformeerida, ent see võtab ikka ja jälle tagasi oma originaalkuju.

Tehnoloogiat soovitakse mõistagi kasutada kaugete planeetide avastamisel, aga mõistagi saab seda rakendada ka Maal. Ilmselgelt ei saa kasutada kiirteel metallist rehvi ja oodata mingisugust haaret, aga teoorias on ju võimalik katta metallraam mingi paremini hõõrduva materjaliga ning saada nii näiteks maastikul liikumiseks piisavalt pinnaga nakkuv rehv, mis on elastne ja samas kõikvõimalike orkide ning muude teravate esemete suhtes täiesti tundetu.