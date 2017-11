Mehe välimuse kohta ütleb sisuliselt kõik ära see, missugused on tema kingad. Stiil. Disaineri valik. Sära. Täpselt. Kuidas härrasmees hooldab ja viksib oma ülikonnakingi või oxforde, see näitab ära, kuivõrd ta hoolib oma välimusest. Kuidas on õige jalanõude eest hoolt kanda, et väärt käimad kaua kestaksid ja alati ilusad oleksid, õpetab AskMen.

Ettevalmistus

Enne viksi järele haaramist haruta kingadelt paelad maha, et need hooldusvahenditega kokku ei saaks. Pärast seda võta niiske lapp või puhas pehme hari ja pühi või hõõru lahtine mustus ja tolm kinga pinnalt maha. Oota, kuni jalatsid on kuivanud.